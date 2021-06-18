Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 10:23
    • УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт
  • 06:47
    • Гол Неймара помог Бразилии разгромить Перу на Кубке Америки
  • 11:42
    • «Тоттенхэм» прекратил переговоры с Гаттузо
  • 11:19
    • Роберто Карлос: Может, Дзюбу однажды пригласят в «Реал». В Мадриде о нем знают
  • 07:33
    • Эриксен успешно перенес операцию на сердце
    Все новости спорта

    Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА

    Футбол РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, планирует ли клуб в это межсезонье покупать новых футболистов.

    Алан Дзагоев и Роман Бабаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алан Дзагоев и Роман Бабаев

    «В летнее трансферное окно резких решений принимать не планируем. Акцент делаем на футболистов, уже находящихся в команде.

    Клуб продлил контракт с Виктором Васиным, сохранили в команде Наира Тикнизяна, ведем переговоры с Аланом Дзагоевым.

    Как вы уже знаете, мы подписали двух футболистов национальной сборной России — Антона Заболотного и Максима Мухина.

    В то же время гораздо раньше, чем обычно, мы имеем шорт-листы на ключевые позиции, где новый главный тренер может попросить усиления. В этом списке в том числе игроки национальных сборных своих стран и игроки из топ-чемпионатов.

  • Широков назвал идеального тренера для ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Что касается переподписания Васина, то Виктор — крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона. К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ранее на этой неделе ЦСКА расстался с главным тренером команды Ивицей Оличем. В новом сезоне команда будет играть под руководством Алексея Березуцкого.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.64
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.66
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры