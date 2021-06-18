Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА

Генеральный директор ЦСКАрассказал, планирует ли клуб в это межсезонье покупать новых футболистов.

«В летнее трансферное окно резких решений принимать не планируем. Акцент делаем на футболистов, уже находящихся в команде.

Клуб продлил контракт с Виктором Васиным, сохранили в команде Наира Тикнизяна, ведем переговоры с Аланом Дзагоевым.

Как вы уже знаете, мы подписали двух футболистов национальной сборной России — Антона Заболотного и Максима Мухина.

В то же время гораздо раньше, чем обычно, мы имеем шорт-листы на ключевые позиции, где новый главный тренер может попросить усиления. В этом списке в том числе игроки национальных сборных своих стран и игроки из топ-чемпионатов.

Что касается переподписания Васина, то Виктор — крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона. К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее на этой неделе ЦСКА расстался с главным тренером команды Ивицей Оличем. В новом сезоне команда будет играть под руководством Алексея Березуцкого.