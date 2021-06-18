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    Англия — Шотландия прямая трансляция 18.06.2021, смотреть онлайн

    Англия — Шотландия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Англии Сборная Шотландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Англия» — «Шотландия» на чемпионате Европы по футболу (группа D).

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    Последний матч между собой: «Англия» — «Шотландия» 6:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 2.13.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Англия» — «Шотландия».

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