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    Сеара — Баия: смотреть онлайн трансляцию 17.06.2021

    Сеара — Баия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сеара» — «Баия» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Баия» — «Сеара» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сеара — Баия.

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