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    Сан-Паулу — Шапекоэнсе прямая трансляция 17.06.2021, смотреть онлайн

    Сан-Паулу — Шапекоэнсе: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сан-Паулу» — «Шапекоэнсе» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Шапекоэнсе» — «Сан-Паулу» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Шапекоэнсе». Коэффициент ставки — 2.06.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сан-Паулу»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Шапекоэнсе.

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