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    Рамос: «Реал» навсегда в моем сердце

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    Защитник Серхио Рамос произнес речь на прощальной пресс-конференции. В скором времени он официальном покинет «Реал».

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Спасибо всем, кто был со мной. Хочу поблагодарить клуб и президента, тренеров и сотрудников клуба.

    Я смотрю сейчас на вас и не могу сдержать эмоций. Спасибо и болельщикам. Хочу попрощаться здесь, на "Сантьяго Бернабеу". Но вы всегда будете в моем сердце.

    Заканчивается уникальный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет. Я хочу продолжить демонстрировать свой лучший уровень и выиграть еще несколько трофеев.

    Спасибо всем огромное. Я скорее говорю "до свидания", потому что рано или поздно я вернусь», — цитирует Рамоса As.

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