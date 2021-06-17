Рамос: «Реал» навсегда в моем сердце

Защитникпроизнес речь на прощальной пресс-конференции. В скором времени он официальном покинет «Реал».

«Спасибо всем, кто был со мной. Хочу поблагодарить клуб и президента, тренеров и сотрудников клуба.

Я смотрю сейчас на вас и не могу сдержать эмоций. Спасибо и болельщикам. Хочу попрощаться здесь, на "Сантьяго Бернабеу". Но вы всегда будете в моем сердце.

Заканчивается уникальный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет. Я хочу продолжить демонстрировать свой лучший уровень и выиграть еще несколько трофеев.

Спасибо всем огромное. Я скорее говорю "до свидания", потому что рано или поздно я вернусь», — цитирует Рамоса As.