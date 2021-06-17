«Нижний Новгород» объявил о назначении Кержакова

«Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о назначениина должность главного тренера команды.

Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России заключил контракт, условия которого не разглашаются.

«Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьезный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный "Химик".

большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК "Нижний Новгород" достойно выступал в элите российского футбола», — сказал Кержаков.

Кержаков в мае заявил, что покидает пост главного тренера «Томи», которую возглавлял с сентября прошлого года.