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    Уткин высказался по поводу ухода Олича из ЦСКА

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Об отставке Олича.

    Есть в ней, конечно, пара секретиков, покрытых мраком, а Нобелю пока недосуг об этом рассказать. Но одна совершенно определенная вещь зато выпирает с ледяной прозрачной ясностью, как если бы это был хрустальный пенис.

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    • Лейтмотив отставки Олича: клуб рисковал, пытаясь спасти сезон, назначая Ивицу. Это было импульсивное решение, которое не сработало, и вот теперь клуб делает работу над ошибками и ликвидирует последствия своей импульсивности.

    Но это неправда.

    Отставка Олича еще импульсивнее назначения. С момента окончания чемпионата он был в отпуске. За это время не могло, просто не могло произойти никаких существенных событий новых. Разве только условные переговоры по желательным трансферам, но это я оговариваюсь просто чтобы все произнести вслух: стад Олича в ЦСКА и срок оставшегося контракта просто не подразумевал права тренера диктовать желаемые приобретения.

    А самое главное: если бы отставка Олича была следствием внутренней работы над собой, той самой работой над ошибками и переосмыслением весенней импульсивности решения — мы бы сегодня уже узнавали имя нового главного тренера. Потому что буквально днями команде уже ехать на первый сбор.

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    • Так что отставка Олича — в сущности, не исправление ошибки, а ее углубление. Еще одно резкое движение, ставящее под удар на этот раз такую важную вещь, как планомерная подготовка к новому сезону.

    Бедный, бедный разбогатевший ЦСКА...», — написал Олич в своем телеграм-канале.

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