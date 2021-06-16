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    Турция — Уэльс: смотреть онлайн трансляцию 16.06.2021

    Турция — Уэльс: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Турции Сборная Уэльса Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Турция» — «Уэльс» в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 3.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уэльс»).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Турция — Уэльс.

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