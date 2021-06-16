Турция — Уэльс: смотреть онлайн трансляцию 16.06.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 3.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уэльс»).

Календарь и таблица Евро-2020

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