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    «Ювентус» продлил аренду Мораты

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    Нападающий Альваро Мората продолжит выступать за «Ювентус».

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Туринский клуб продлил аренду форварда «Атлетико» еще на один сезон, сообщает сайт клуба.

    Ранее появилась информация, что продление арендного соглашения обойдется итальянцам в 10 миллионов евро. При этом у «Юве» сохраняется право приоритетного выкупа игрока за 45 миллионов.

    В минувшем сезоне 28-летний Мората провел за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач.

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