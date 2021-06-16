«Ювентус» продлил аренду Мораты

Альваро Мората Фото: globallookpress.com
Туринский клуб продлил аренду форварда «Атлетико» еще на один сезон, сообщает сайт клуба.
UFFICIALE | Rinnovato fino al 2022 il prestito di @AlvaroMorata!#Morata2022 ❤️— JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2021
Ранее появилась информация, что продление арендного соглашения обойдется итальянцам в 10 миллионов евро. При этом у «Юве» сохраняется право приоритетного выкупа игрока за 45 миллионов.
В минувшем сезоне 28-летний Мората провел за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач.