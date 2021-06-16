«Ювентус» продлил аренду Мораты

Нападающийпродолжит выступать за

Туринский клуб продлил аренду форварда «Атлетико» еще на один сезон, сообщает сайт клуба.

UFFICIALE | Rinnovato fino al 2022 il prestito di @AlvaroMorata!#Morata2022 ❤️ — JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2021

Ранее появилась информация, что продление арендного соглашения обойдется итальянцам в 10 миллионов евро. При этом у «Юве» сохраняется право приоритетного выкупа игрока за 45 миллионов.

В минувшем сезоне 28-летний Мората провел за «Ювентус» 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач.