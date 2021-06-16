Италия — Швейцария прямая трансляция 16.06.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Швейцария»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Швейцария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

Календарь и таблица Евро-2020

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Италия» — «Швейцария».

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Матч между командами «Италия» и «Швейцария» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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