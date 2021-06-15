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    Семак заявил о наличии восьми игроков в распоряжении

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о старте первых летних тренировочных сборов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку.

    На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. "Зенит"-2 сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя. Потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечем какое-то количество игроков к тренировкам.

    Есть свои сложности организационного плана. Тренироваться совсем малыми группами неудобно. Часть упражнений, которые можно было бы сделать с полным составом, мы не можем использовать. Делаем поправку на количество игроков.

    Мостовой? Чувствует он себя нормально. Как только у него будет отрицательный ПЦР-тест, тогда он и присоединится к команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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