Семак заявил о наличии восьми игроков в распоряжении

Главный тренер «Зенита»рассказал о старте первых летних тренировочных сборов.

«Мне кажется, что пауза хорошая, но, к сожалению, не для всех, и в этом главная проблема и сложность в подготовке. Даже не имеем представления, когда мы сможем собрать всю команду, даже набрать футболистов на один состав. Это влияет на нашу подготовку.

На сегодняшний день в нашем распоряжении только восемь полевых игроков. "Зенит"-2 сегодня играет и заканчивает чемпионат для себя. Потом, не дав возможности отдохнуть ребятам, мы привлечем какое-то количество игроков к тренировкам.

Есть свои сложности организационного плана. Тренироваться совсем малыми группами неудобно. Часть упражнений, которые можно было бы сделать с полным составом, мы не можем использовать. Делаем поправку на количество игроков.

Мостовой? Чувствует он себя нормально. Как только у него будет отрицательный ПЦР-тест, тогда он и присоединится к команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».