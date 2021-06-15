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    Парагвай — Боливия прямая трансляция 15.06.2021, смотреть онлайн

    Парагвай — Боливия: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Парагвая Сборная Боливии Календарь Кубка Америки-2021
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Парагвай» — «Боливия» в группе A Кубка Америки-2021.

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    Последний матч между собой: «Парагвай» — «Боливия» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парагвай» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Парагвай»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Парагвай — Боливия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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