Арустамян: ЦСКА признал, что назначение Олича было импульсивным

Комментаторпрокомментировал решение ЦСКА расстаться с главным тренером

«Ивица Олич покидает ЦСКА. Это решение принято клубом совместно с тренером.

Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной.

ЦСКА решил ещё раз посмотреть на ситуацию с главным тренером. Сейчас клуб признаёт, что решение назначить Олича было скорее импульсивным.

Хотели перемен, сделать шаг вперед, рисковали. Но в итоге — не самый рациональный выбор.

Сейчас клуб посчитал нужным сделать выводы, чтобы весь следующий сезон не получился таким скомканным, как весна. В ЦСКА всегда умели трезво оценивать ситуацию.

Теперь ЦСКА в поисках замены Оличу. Посмотрим, на ком остановятся: рынок довольно непростой.

Крайне важный момент для ЦСКА. Чтобы пойти на такие перемены, придется снова брать на себя риски. И больше не оступаться», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.