Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию
  • 22:15
    • Олич покинул пост тренера ЦСКА
  • 21:26
    • Гризманн, Мбаппе и Бензема сыграют в атаке Франции против Германии
  • 20:52
    • Сборная Португалии вырвала победу у Венгрии, забив три гола за восемь минут
  • 22:00
    • Финляндия — Россия: на что ставят?
  • 19:59
    • УЕФА допустит «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Арустамян: ЦСКА признал, что назначение Олича было импульсивным

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Комментатор Нобель Арустамян прокомментировал решение ЦСКА расстаться с главным тренером Ивицей Оличем.

    Ивица Олич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ивица Олич

    «Ивица Олич покидает ЦСКА. Это решение принято клубом совместно с тренером.

    Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной.

    ЦСКА решил ещё раз посмотреть на ситуацию с главным тренером. Сейчас клуб признаёт, что решение назначить Олича было скорее импульсивным.

    Хотели перемен, сделать шаг вперед, рисковали. Но в итоге — не самый рациональный выбор.

    Сейчас клуб посчитал нужным сделать выводы, чтобы весь следующий сезон не получился таким скомканным, как весна. В ЦСКА всегда умели трезво оценивать ситуацию.

    Теперь ЦСКА в поисках замены Оличу. Посмотрим, на ком остановятся: рынок довольно непростой.

    Крайне важный момент для ЦСКА. Чтобы пойти на такие перемены, придется снова брать на себя риски. И больше не оступаться», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Во второй встрече «Тампа» внимательнее сыграет с «Айлендерс»?
  • «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Завтра в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры