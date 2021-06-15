Арустамян: ЦСКА признал, что назначение Олича было импульсивным

«Ивица Олич покидает ЦСКА. Это решение принято клубом совместно с тренером.
Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной.
ЦСКА решил ещё раз посмотреть на ситуацию с главным тренером. Сейчас клуб признаёт, что решение назначить Олича было скорее импульсивным.
Хотели перемен, сделать шаг вперед, рисковали. Но в итоге — не самый рациональный выбор.
Сейчас клуб посчитал нужным сделать выводы, чтобы весь следующий сезон не получился таким скомканным, как весна. В ЦСКА всегда умели трезво оценивать ситуацию.
Теперь ЦСКА в поисках замены Оличу. Посмотрим, на ком остановятся: рынок довольно непростой.
Крайне важный момент для ЦСКА. Чтобы пойти на такие перемены, придется снова брать на себя риски. И больше не оступаться», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.