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    Николич рассказал, какие позиции в «Локомотиве» нуждаются в усилении

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился трансферными планами клуба.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Надеюсь, игроки отдохнули в отпуске, в первую очередь, от футбола. Сейчас начали работу 28 футболистов, здесь отличные условия для полноценной подготовки. Я очень хорошо знаю Австрию, почти каждое село, потому что на протяжении десяти лет дважды в год ездил сюда с командами.

    У нас будет две игры: "Жилина" (23 июня) и "Олимпия" (26 июня). Уже на втором сборе будет больше матчей, шесть. О соперниках говорить еще рано. Главная задача — подготовиться к новому сезону, отработать старые схемы, наработать новые.

  • Источник: Крыховяк может вернуться в «Севилью»
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    • Сейчас с нами работает очень много молодых игроков, пока по два представителя Польши и России выступают на Евро-2020. Мы им дадим отпуск после такого долгого сезона.

    Сейчас у нас есть две вакансии для легионеров, очень важно качественно усилить команду. Это будут центральный защитник и опорный полузащитник. И надо это сделать как можно скорее.

    У нас очень высокие цели на следующий сезон. Очень хочется, чтобы клуб весной играл в еврокубках. И борьба за чемпионство», — приводит слова Николича пресс-служба «железнодорожников».

    Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус присоединятся к команде после завершения выступления на Евро-2020.

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