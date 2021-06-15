Николич рассказал, какие позиции в «Локомотиве» нуждаются в усилении

Главный тренер «Локомотива»поделился трансферными планами клуба.

«Надеюсь, игроки отдохнули в отпуске, в первую очередь, от футбола. Сейчас начали работу 28 футболистов, здесь отличные условия для полноценной подготовки. Я очень хорошо знаю Австрию, почти каждое село, потому что на протяжении десяти лет дважды в год ездил сюда с командами.

У нас будет две игры: "Жилина" (23 июня) и "Олимпия" (26 июня). Уже на втором сборе будет больше матчей, шесть. О соперниках говорить еще рано. Главная задача — подготовиться к новому сезону, отработать старые схемы, наработать новые.

Сейчас с нами работает очень много молодых игроков, пока по два представителя Польши и России выступают на Евро-2020. Мы им дадим отпуск после такого долгого сезона.

Сейчас у нас есть две вакансии для легионеров, очень важно качественно усилить команду. Это будут центральный защитник и опорный полузащитник. И надо это сделать как можно скорее.

У нас очень высокие цели на следующий сезон. Очень хочется, чтобы клуб весной играл в еврокубках. И борьба за чемпионство», — приводит слова Николича пресс-служба «железнодорожников».

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус присоединятся к команде после завершения выступления на Евро-2020.