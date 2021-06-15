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    Ларссон: С Тедеско я вышел на новый уровень

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    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился эмоциями от новости, что стал лучшим игроком сезона-2020/21 по версии болельщиков.

    Джордан Ларссон
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    Джордан Ларссон

    «Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня как за лучшего игрока!

    Мы сделали большой шаг в правильном направлении, прошли в квалификацию Лиги чемпионов и в целом провели хороший сезон.

    Нужно продолжать развиваться и стремиться к великим целям! Для меня большая честь играть в таком большом клубе, как "Спартак".

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    • Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и, конечно же, болельщиков за этот сезон. Без вашей поддержки наш результат не был бы возможен!

    И, разумеется, я хочу сказать спасибо Доменико Тедеско, Андреасу Хинкелю и Максу Урванчки за время, которое мы провели вместе. С ними я вышел на новый уровень.

    Всегда буду благодарен за то, что они сделали для меня и для клуба. Мы продолжим радовать наших фанатов уже с новым тренерским штабом» — цитирует Ларссона сайт красно-белых.

    В прошедшем сезоне 23-летний швед провел 29 матчей в чемпионате России, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

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