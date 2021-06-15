Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик Шик в матче с ШотландиейГерой дня: Патрик Шик
  • 16:09
    • Жирков покинул сборную России
  • 18:05
    • Роналду сыграет против Венгрии с первых минут, Феликс остался в запасе
  • 17:05
    • Опубликован календарь РПЛ на сезон 2021/22
  • 14:34
    • Стало известно, придет ли Путин на матч Финляндия — Россия
  • 14:06
    • Черчесов рассказал, сыграет ли еще Жирков на Евро-2020
    Все новости спорта

    Франция — Германия: смотреть онлайн трансляцию 15.06.2021

    Франция — Германия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Франции Сборная Германии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Франция» — «Германия» в группе F футбольного Евро-2020.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Франция» — «Германия» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Германия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Франция» — «Германия».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Франция» и «Германия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Чемпион начнет с «сухой» победы
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры