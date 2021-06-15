Аргентина — Чили прямая трансляция 15.06.2021, смотреть онлайн

В 00:00 начнётся прямая трансляция матчав группе A Кубка Америки-2021.

Последний матч между собой: «Аргентина» — «Чили» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аргентина»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Чили». Коэффициент ставки — 3.70.

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Матч между командами «Аргентина» и «Чили» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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