Агент спрогнозировал интерес к «Ахмату» после прихода Туре

Дмитрий Селюк, агент нового тренера «Ахмата», высказался о приходе своего клиента в грозненский клуб.

«Конечные обязанности Яя при Талалаеве лучше узнать у Андрея Викторовича, но то, что Туре пришел в штаб "Ахмата", — правильный шаг со стороны клуба.

Спасибо за приглашение и за то, что Талалаев не испугался, что в его штаб придет фигура такой величины, бывший футболист, который хочет стать тренером.

Опыт Яя достаточно велик, тем более он столько лет отыграл под руководством Гвардиолы, Манчини и Пеллегрини. В России игроков такого калибра вообще не было.

Туре выиграл все на уровне клубного футбола, и его приглашение в "Ахмат" очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всем мире. Ни одна страна не пройдет мимо такой новости, все будут следить за "Ахматом" и за тем, как клуб развивается.

Грозненцы реально хотят развития, завоевывать победы. И в конечном итоге, рано или поздно, международный футбол придет в Грозный.

Что еще очень важно: Яя в нерабочее время будет играть и проводить мероприятия с мальчишками из Грозного. Это увеличит желание и любовь к футболу для чеченской молодежи и детей. Туре едет именно работать», — приводит слова Селюка «Чемпионат».