«Локомотив» отправился на сборы в Австрию, Ротенберг в составе

Московскийв понедельник вылетел в Австрию на первый тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

Первый сбор «железнодорожников» пройдет в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня.

В этот период команда сыграет два контрольных матча — с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.

Второй сбор «Локомотив» проведет в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля. В рамках УТС будут сыграны несколько контрольных матчей. Расписание будет сообщено дополнительно.

Вратари: Маринато Гилерме, Александр Касьяненко, Андрей Савин, Даниил Худяков.

Защитники: Марат Бокоев, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Максим Ненахов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Артур Чёрный, Никита Шарков.

Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Тимур Касимов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Андрей Никитин, Максим Петров, Илья Петухов, Николай Титков, Антон Миранчук.

Нападающие: Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Фёдор Смолов.

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус присоединятся к команде после завершения выступления на Евро-2020.