Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия — РоссияБеспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
  • 12:12
    • Защитник сборной Португалии пропустит Евро из-за коронавируса
  • 12:31
    • Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании
  • 12:04
    • Уткин о 0:3 от Бельгии: Сборная России реально на дне
  • 23:53
    • Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020
  • 22:30
    • Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020, Хёйбьерг не забил пенальти
    Все новости спорта

    Тараз — Кайрат прямая трансляция 13.06.2021, смотреть онлайн

    Тараз — Кайрат: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Тараз» — «Кайрат» в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Кайрат» — «Тараз» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кайрат»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тараз» — «Кайрат». Коэффициент ставки — 2.00.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тараз» — «Кайрат».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Тараз» и «Кайрат» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Украина и Нидерланды порадуют результативным футболом?
  • Нидерланды — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
  • Сумеет ли оборона Хорватии сдержать Кейна?
  • Англия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли Циципас остановить Джоковича в финале «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры