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    Палмейрас — Коринтианс прямая трансляция 13.06.2021, смотреть онлайн

    Палмейрас — Коринтианс: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Палмейрас» — «Коринтианс» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Коринтианс» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Палмейрас» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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