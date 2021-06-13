Австрия — Северная Македония прямая трансляция 13.06.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C чемпионата Европы по футболу-2020.

Последний матч между собой: «Австрия» — «Северная Македония» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия» — «Северная Македония». Коэффициент ставки — 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица Евро-2020

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Австрия»).

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