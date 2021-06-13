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    Англия — Хорватия прямая трансляция 13.06.2021, смотреть онлайн

    Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Англии Сборная Хорватии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Англия» — «Хорватия» на чемпионате Европы по футболу (группа D).

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    Последний матч между собой: «Англия» — «Хорватия» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    Календарь и таблица Евро-2020

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Хорватия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Англия — Хорватия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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