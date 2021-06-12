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    Шахтер Караганда — Кызыл-Жар прямая трансляция 12.06.2021, смотреть онлайн

    Шахтер Караганда — Кызыл-Жар: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шахтер Караганда» — «Кызыл-Жар» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кызыл-Жар» — «Шахтер Караганда» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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