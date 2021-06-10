Гинер назвал задачу ЦСКА на следующий сезон

Евгений Гинер Фото: globallookpress.com
В минувшем сезоне РПЛ ЦСКА финишировал на шестом месте, не сумев пробиться в еврокубки.
«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами.
У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. "Давайте как-нибудь перебьемся" — это не про нас», — приводит слова Гинера ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить 25 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Николу Влашича.