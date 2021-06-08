Гвардиола: Куман идеально подходит для «Барселоны»

Главный тренерподелился мнением о работево главе

«Я работал в трех клубах. Ничто не сравнится с "Барселоной" и "Реалом", где давление особенно сильное, где контролировать ситуацию в одиночку гораздо сложнее. Мы обсуждали это с Рональдом.

Но это особенность такой работы. Если не хочешь иметь с этим дело, не берись за нее. Но Куман — сильный человек, у него богатый опыт. Он идеальный тренер на следующий сезон.

Очень рад, что президент тоже в этом убежден. Год выдался тяжелым для всех нас, и Рональд заслуживает продолжить работу в следующем сезоне, когда на трибуны вернутся фанаты. Ну и вторая попытка обычно удается лучше первой», — цитирует Гвардиолу Marca.

Напомним, что на прошлой неделе было объявлено, что нидерландец останется на тренерском мостике «Барселоны» на следующий сезон.