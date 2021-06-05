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    Тевес объявил об уходе из «Бока Хуниорс»

    Футбол Латинская Америка
    Нападающий Карлос Тевес объявил, что покидает аргентинскую «Бока Хуниорс».

    Карлос Тевес
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    Карлос Тевес

    Форвард воспользовался опцией в контракте, которая позволяет ему уйти из команды после 30 июня.

    «Не знаю, могу ли я сказать, что ухожу на пенсию, потому что через три месяца, может быть, у меня снова появится желание играть. Но я не буду носить цвета "Боки", эта глава закрыта. Сегодня один из самых печальных дней в моей жизни, но я доволен своим решением. Чувствую, что должен отойти в сторону, и именно это я и делаю», — сказал Тевес ESPN.

    Это был третий приход Тевеса в «Боку». В общей сложности в составе аргентинского клуба 37-летний форвард провел 192 матча, забил 61 гол и отдал 30 голевых передач.

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