Промес — о России: Для меня это как возвращение домой. Я почти стал русским

Полузащитникзаявил, что причиной его ухода изи возвращения вбыло желание иметь постоянную игровую практику, чтобы попасть в заявку сборной Голландии на Евро-2020.

Промес, который на родине является фигурантом уголовного дела о поножовщине, вернулся в Россию в феврале.

«Если бы я остался в "Аяксе" на скамейке запасных, шанс поехать на чемпионат Европы были бы не такими большим. Только по этой причине я поехал в Россию. Ничего другого.

Мое возвращение в "Спартак" было очень хорошо для обеих сторон. Я чувствовал себя как раньше. Я играл в каждом матче, забивал голы, и мы сумели попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

"Спартак" — особенный клуб для меня. У меня контракт еще на три года. Россия для меня — это как возвращение домой. Я почти стал русским, ха-ха.

Спрашивал ли я Франка Де Бур [главного тренера национальной команды], стоит ли ехать в Россию? Нет, я этого не делал. Раньше, когда играл в "Спартаке", я тоже был в сборной.

Мне нужно было быть в форме, и я знал, что если я снова начну постоянно играть, приглашение в сборную будет логичным.

Думаю, тренер знает об уровне футбола в России. Не нужно недооценивать его», — цитирует Промеса Sport24 со ссылкой на AD.nl.