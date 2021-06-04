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    Промес — о России: Для меня это как возвращение домой. Я почти стал русским

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    Полузащитник Квинси Промес заявил, что причиной его ухода из «Аякса» и возвращения в «Спартак» было желание иметь постоянную игровую практику, чтобы попасть в заявку сборной Голландии на Евро-2020.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Промес, который на родине является фигурантом уголовного дела о поножовщине, вернулся в Россию в феврале.

    «Если бы я остался в "Аяксе" на скамейке запасных, шанс поехать на чемпионат Европы были бы не такими большим. Только по этой причине я поехал в Россию. Ничего другого.

    Мое возвращение в "Спартак" было очень хорошо для обеих сторон. Я чувствовал себя как раньше. Я играл в каждом матче, забивал голы, и мы сумели попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

    "Спартак" — особенный клуб для меня. У меня контракт еще на три года. Россия для меня — это как возвращение домой. Я почти стал русским, ха-ха.

    Спрашивал ли я Франка Де Бур [главного тренера национальной команды], стоит ли ехать в Россию? Нет, я этого не делал. Раньше, когда играл в "Спартаке", я тоже был в сборной.

    Мне нужно было быть в форме, и я знал, что если я снова начну постоянно играть, приглашение в сборную будет логичным.

    Думаю, тренер знает об уровне футбола в России. Не нужно недооценивать его», — цитирует Промеса Sport24 со ссылкой на AD.nl.

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