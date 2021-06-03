Сухина покинет «Локомотив»

покинет пост начальника команды в московском

Руководство столичного клуба, как сообщает Sport24, приняло решение расстаться не только с Сухиной , но и с врачом Никитой Карлицким, а также другими членами медицинского штаба основной команды.

В прошлом сезоне КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести один матч на нейтральном поле из-за действий Сухины, который заходил в судейскую комнату до и после домашнего матча со «Спартаком».

Сам Сухина заявил, что пока не в курсе решения клуба прекратить с ним сотрудничество.

Позже «Чемпионат» со ссылкой на свои источники добавил, что новым начальником «Локомотива» станет Мурад Сасиев, который ранее работал в клубе переводчиком.

«Локомотив» занял третье место в минувшем чемпионате России.