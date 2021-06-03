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    Сухина покинет «Локомотив»

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    Станислав Сухина покинет пост начальника команды в московском «Локомотиве».

    Станислав Сухина
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    Станислав Сухина

    Руководство столичного клуба, как сообщает Sport24, приняло решение расстаться не только с Сухиной , но и с врачом Никитой Карлицким, а также другими членами медицинского штаба основной команды.

    В прошлом сезоне КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести один матч на нейтральном поле из-за действий Сухины, который заходил в судейскую комнату до и после домашнего матча со «Спартаком».

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    • Сам Сухина заявил, что пока не в курсе решения клуба прекратить с ним сотрудничество.

    Позже «Чемпионат» со ссылкой на свои источники добавил, что новым начальником «Локомотива» станет Мурад Сасиев, который ранее работал в клубе переводчиком.

    «Локомотив» занял третье место в минувшем чемпионате России.

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