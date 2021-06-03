Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

Защитник «Краснодара»получил российское гражданство.

«После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин.

Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес в своем инстагарме.

Эквадорский игрок выступает за «Краснодар» с 2017 года. В минувшем сезоне Рамирес провел за команду 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Текущее соглашение футболиста истекает 30 июня 2025 года.