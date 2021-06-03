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    Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

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    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил российское гражданство.

    Кристиан Рамирес
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    Кристиан Рамирес

    «После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин.

    Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес в своем инстагарме.

    Эквадорский игрок выступает за «Краснодар» с 2017 года. В минувшем сезоне Рамирес провел за команду 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Текущее соглашение футболиста истекает 30 июня 2025 года.

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