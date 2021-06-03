Левандовский в пятый раз признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Нападающий «Баварии»был признан лучшим игроком минувшего сезона чемпионата Германии по версии профсоюза немецких игроков.

Польский форвард набрал 75,9% в голосовании футболистов Бундеслиги, опередив Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» (7,1%) и своего одноклубника Томаса Мюллера (3,5%), которые заняли второе и третье места соответственно.

Для Левандовского эта награда стала пятой в карьере. Ранее он становился лучшим игроком сезона в 2013, 2017, 2018 и 2020 годах.

В минувшем сезоне Бундеслиги 32-летний нападающий забил за «Баварию» 41 гол, побив рекорд экс-игрока мюнхенцев Герда Мюллера.

Mehr als verdient! 👏@lewy_official erhält den «Silbernen Schuh» und wurde damit von seinen #Bundesliga-Kollegen als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. 🏅#FCBayern — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) June 3, 2021

Лучшим молодым игроком сезона стал хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем (24,1%), опередивший Джамала Мусиалу из «Баварии» (19,9%).

Лучшим тренером назвали работавшего в «Айнтрахте» Ади Хюттера (34,0%), который превзошел Ханси Флика (29,1%), ушедшего из «Баварии» в сборную Германии.

В сборную сезона по результатам опроса внутри организации вошли:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба (оба — «Бавария»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Леон Горетцка (все — «Бавария»).

Форварды: Роберт Левандовски («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).