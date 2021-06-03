Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Манчини Италия на Евро: спаситель Манчини, незвездный состав и три домашних матча
  • 22:28
    • Левандовский в пятый раз признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
  • 21:18
    • Сборная Португалии одолела Испанию и вышла в финал молодежного Евро-2021
  • 20:52
    • СМИ: Роналду может покинуть «Ювентус» и перейти в ПСЖ
  • 20:33
    • Трент пропустит Евро-2020 из-за травмы
  • 20:26
    • Молодежная сборная России обыграла Болгарию
    Все новости спорта

    Левандовский в пятый раз признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

    Футбол Бавария Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский был признан лучшим игроком минувшего сезона чемпионата Германии по версии профсоюза немецких игроков.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Польский форвард набрал 75,9% в голосовании футболистов Бундеслиги, опередив Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» (7,1%) и своего одноклубника Томаса Мюллера (3,5%), которые заняли второе и третье места соответственно.

    Для Левандовского эта награда стала пятой в карьере. Ранее он становился лучшим игроком сезона в 2013, 2017, 2018 и 2020 годах.

    В минувшем сезоне Бундеслиги 32-летний нападающий забил за «Баварию» 41 гол, побив рекорд экс-игрока мюнхенцев Герда Мюллера.

    Лучшим молодым игроком сезона стал хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем (24,1%), опередивший Джамала Мусиалу из «Баварии» (19,9%).

    Лучшим тренером назвали работавшего в «Айнтрахте» Ади Хюттера (34,0%), который превзошел Ханси Флика (29,1%), ушедшего из «Баварии» в сборную Германии.

    В сборную сезона по результатам опроса внутри организации вошли:

    Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

    Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба (оба — «Бавария»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд).

    Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Леон Горетцка (все — «Бавария»).

    Форварды: Роберт Левандовски («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия разгромить Грецию?
  • Бельгия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Обыграет ли Украина гостей из Северной Ирландии?
  • Украина — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Сможет ли Веснина обыграть Рыбакину?
  • Рыбакина — Веснина. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Рыбакина — Веснина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Кырстя — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Опелка — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Италия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры