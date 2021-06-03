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    «Зенит» выкупил защитника Чистякова у «Ростова»

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    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков стал игроком петербургского «Зенита», информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Чистяков перешёл в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды в октябре 2020 года. Теперь защитник стал игроком питерцев на постоянной основе, подписав соглашение до конца сезона-2024/2025.

    «3 июня 2021 года стало известно о том, что футбольные клубы "Зенит" и "Ростов" достигли соглашения о переходе воспитанника петербуржцев на постоянной основе.

    Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить собирать трофейную коллекцию вместе с Зенитом», — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 16 матчах за «Зенит» в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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