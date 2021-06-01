Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Доннарумму

Главный тренер «Ромы»попросил руководство клуба подписать бывшего голкипера «Милана»

22-летний вратарь по окончании сезона покинул «Милан» в качестве свободного агента, отказавшись подписывать новый контракт с клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Моуринью лично заинтересован в том, чтобы «Рома» заключила соглашение с Доннаруммой.

Португалец уже связывался по этому поводу с руководством клуба.

Ранее сообщалось, что на Доннарумму претендуют «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Доннарумма был признан лучшим голкипером минувшего чемпионата Италии, в котором «Милан» занял второе место. В 37 матчах он пропустил 38 мячей.