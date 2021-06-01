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    Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Доннарумму

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попросил руководство клуба подписать бывшего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

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    22-летний вратарь по окончании сезона покинул «Милан» в качестве свободного агента, отказавшись подписывать новый контракт с клубом.

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Моуринью лично заинтересован в том, чтобы «Рома» заключила соглашение с Доннаруммой.

    Португалец уже связывался по этому поводу с руководством клуба.

  • Мальдини подтвердил, что Доннарумма покидает «Милан»
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    • Ранее сообщалось, что на Доннарумму претендуют «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

    Напомним, Доннарумма был признан лучшим голкипером минувшего чемпионата Италии, в котором «Милан» занял второе место. В 37 матчах он пропустил 38 мячей.

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