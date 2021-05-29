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    Макелеле: Не важно, что «Сити» считается фаворитом, у «Челси» есть все шансы

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    Технический наставник воспитанников академии «Челси» Клод Макелеле дал прогноз на исход финала Лиги чемпионов.

    Клод Макелеле
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    Клод Макелеле

    В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

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    • «Финалы сильно отличаются от рядовых матчей внутреннего чемпионата. Не важно, что "Сити" считается фаворитом. Полагаю, у "Челси" есть все шансы.

    Мы в академии отлично трудимся, и многие наши воспитанники уже играют за главную команду. Очень ими горжусь.

    Они вырастут в больших футболистов, выиграют много трофеев. Они служат настоящим ориентиром для подрастающих поколений.

    Фернандиньо более опытный, но Канте — настоящий лидер, один из лучших сейчас в мире на своей позиции. В "Челси" он может заиграть даже на еще более высоком уровне, чем сейчас.

    Фрэнк Лэмпард отлично поработал. Мы вышли в финал в том числе благодаря нему. Он также давал возможность проявить себя молодым игрокам», — приводит слова Макелеле пресс-служба УЕФА.

    Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.

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