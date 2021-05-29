Макелеле: Не важно, что «Сити» считается фаворитом, у «Челси» есть все шансы

Технический наставник воспитанников академии «Челси»дал прогноз на исход финала Лиги чемпионов.

В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

«Финалы сильно отличаются от рядовых матчей внутреннего чемпионата. Не важно, что "Сити" считается фаворитом. Полагаю, у "Челси" есть все шансы.

Мы в академии отлично трудимся, и многие наши воспитанники уже играют за главную команду. Очень ими горжусь.

Они вырастут в больших футболистов, выиграют много трофеев. Они служат настоящим ориентиром для подрастающих поколений.

Фернандиньо более опытный, но Канте — настоящий лидер, один из лучших сейчас в мире на своей позиции. В "Челси" он может заиграть даже на еще более высоком уровне, чем сейчас.

Фрэнк Лэмпард отлично поработал. Мы вышли в финал в том числе благодаря нему. Он также давал возможность проявить себя молодым игрокам», — приводит слова Макелеле пресс-служба УЕФА.

Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.