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    Гвардиола: Постараемся выдать идеальный матч против «Челси»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч с «Челси» в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Постараемся выдать идеальный матч. Мы уже долгие годы играем вместе. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, то это завершение процесса, который начался четырьмя-пятью годами ранее. Победит тот, кто этого заслуживает.

    Мы можем тренировать пенальти, но [во время тренировки] вы не можете смоделировать реальное напряжение послематчевой серии. Я поговорю с игроками, и я точно знаю, что им скажу. Мне есть о чем подумать, не только о серии пенальти.

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    • Я в точности знаю, как мы сыграем и кто выйдет на поле. Участвовать в финале — огромная привилегия. Все мы более чем признательны и считаем, что нам улыбнулась удача.

    Хотим проявить себя так, насколько это возможно. Тем ребятам, что в нетерпении и на нервах, я объясню, что это естественно. Тем, кто более расслаблен, тоже объясню, что и это нормально.

    Почти уверен, что победу в финале нам придется выстрадать. Ты говоришь игрокам насладиться матчем, но иногда это невозможно.

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    Надо страдать, терпеть и быть готовым к сложным моментам — этого не избежать. В итоге мы постараемся быть собой и провести хороший матч.

    У меня есть все. Я не могу просить большего, чтобы делать свою работу как можно лучше. Вот так все просто, ни больше ни меньше. Мы вместе разделяем как ошибки, так и достижения. Вот почему я продлил свой контракт. Чувствую себя невероятно комфортно.

    Я не забыл первый тайм матча против "Боруссии" в Дортмунде и первый тайм в Париже. Соперник был сильнее. В тот момент мы сплотились.

    Завтра не будет так, что все 90 минут будет доминировать одна команда. Когда мы будем давить, постараемся это использовать.

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    • Я самый счастливый человек в мире, потому что я здесь. Это привилегия и честь. Мы сделаем все что в наших силах.

    Что нам нужно сделать — это быть честными с самими собой и попытаться выиграть этот матч», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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