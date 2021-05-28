ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркос ЛьорентеТоп-3 полузащитников клубного сезона 2020/2021
  • 09:40
    • «Наполи» возглавит бывший тренер «Зенита»
  • 08:11
    • Пиняев может перейти в «Рубин»
  • 22:32
    • Сборная Чехии одержала волевую победу над Швецией
  • 19:33
    • Бобровский сыграет на чемпионате мира
  • 21:19
    • «Интер» договорился с наставником «Лацио»
    Все новости спорта

    Кызыл-Жар — Тараз прямая трансляция 28.05.2021, смотреть онлайн

    Кызыл-Жар — Тараз: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол
    В 14:00 начнётся прямая трансляция матча «Кызыл-Жар» — «Тараз» в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Тараз» — «Кызыл-Жар» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кызыл-Жар» — «Тараз». Коэффициент ставки — 1.67.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» — «Тараз».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Кызыл-Жар» и «Тараз» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги чемпионов: «Челси» поставит «Манчестер Сити» на колени?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Сколько шайб Швеция вколотит Великобритании?
  • Швеция — Великобритания. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли Белоруссия набрать очки в игре с Данией?
  • Дания — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дания — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч Казахстан — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Кайрат — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Торонто
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Цинциннати — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нью-Йорк РБ — Орландо Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры