Федотов хотел бы побороться за чемпионство в РПЛ

Главный тренер «Сочи»рассказал о желании побороться за чемпионство в чемпионате России.

«Я занимаюсь любимым делом, мне очень повезло. У меня есть армейский друг, мы вместе с 87 года. Он был доктором, защитил кандидатскую, но ушел из профессии, сейчас — директор компании, делающей электронику для буровых. Для меня же футбол — дело всей жизни. Играл, теперь тренирую — это привилегия, это нужно ценить.

Моя задача — отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в "Сочи", мы попали в еврокубки — почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть все для этого.

Но сам клуб очень молод. Для развития нужны стратегия, финансы — то, что есть в любом приличном европейском клубе», — приводит слова Федотова Sports.ru.