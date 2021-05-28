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    FC Arys — Жетысу прямая трансляция 28.05.2021, смотреть онлайн

    FC Arys — Жетысу: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол
    В 17:00 начнётся прямая трансляция матча «FC Arys» — «Жетысу» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Жетысу» — «FC Arys» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «FC Arys» — «Жетысу».

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