Петржела: Семак сможет уехать в большой чемпионат, если будет хорошо работать

Бывший тренер «Зенита»оценил шансыуехать в европейские топ-лиги.

«Семак в европейском клубе через несколько лет? Почему нет? Но у него пока недостаточно опыта для этого.

Нужно еще несколько лет поработать в России, прежде чем возглавить европейский клуб. В Лиге чемпионов ему не везет.

С другой стороны, я его очень уважаю, хороший тренер. Если будет хорошо работать, то сможет уехать в большой европейский чемпионат.

Но для этого нужны достижения в еврокубках, достижений в России не хватит. Нельзя стать тренером европейского клуба, не добившись результатов в еврокубках.

Можно сравнить с Чехией. Пражская "Славия" хорошо выступила в Европе. И теперь Индржиха Трпишовски хотят пригласить в Англию и другие страны. Если бы он добился побед только в Чехии, то в Англию не звали бы.

В следующем сезоне для "Зенита" самое главное — это хорошо выступить в Лиге чемпионов. Это важно для клуба и российского футбола. Хорошо играть в РПЛ — этого мало. Нужно выйти из группы», — сказал Петржела изданию «Спорт-день за днем».