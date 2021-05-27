ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ДанияВымученный «сухарь». Сборная России с трудом взломала датский сейф
  • 00:55
    • «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, одолев «МЮ» по пенальти
  • 20:31
    • «Интер» объявил об уходе Конте
  • 22:32
    • Канада обыграла Норвегию, одержав первую победу на ЧМ-2021
  • 22:27
    • Сборная Белоруссии проиграла Великобритании на ЧМ-2021
  • 22:07
    • ЦСКА договорился о продлении контракта с полузащитником
    Все новости спорта

    Петржела: Семак сможет уехать в большой чемпионат, если будет хорошо работать

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Лига чемпионов Лига Европы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы Сергея Семака уехать в европейские топ-лиги.

    Властимил Петржела
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Властимил Петржела

    «Семак в европейском клубе через несколько лет? Почему нет? Но у него пока недостаточно опыта для этого.

    Нужно еще несколько лет поработать в России, прежде чем возглавить европейский клуб. В Лиге чемпионов ему не везет.

    С другой стороны, я его очень уважаю, хороший тренер. Если будет хорошо работать, то сможет уехать в большой европейский чемпионат.

    Но для этого нужны достижения в еврокубках, достижений в России не хватит. Нельзя стать тренером европейского клуба, не добившись результатов в еврокубках.

    Можно сравнить с Чехией. Пражская "Славия" хорошо выступила в Европе. И теперь Индржиха Трпишовски хотят пригласить в Англию и другие страны. Если бы он добился побед только в Чехии, то в Англию не звали бы.

    В следующем сезоне для "Зенита" самое главное — это хорошо выступить в Лиге чемпионов. Это важно для клуба и российского футбола. Хорошо играть в РПЛ — этого мало. Нужно выйти из группы», — сказал Петржела изданию «Спорт-день за днем».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать результативного матча
  • «Кызыл-Жар» — «Тараз». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Пожалеет ли «Нант» о своем провале в последнем туре Лиги 1?
  • «Тулуза» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Сможет ли Швеция выиграть у Чехии?
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 20:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Тараз
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фламенго — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры