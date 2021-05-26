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    СМИ: Месси договорился с «Барселоной» о новом контракте

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    Капитан «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Как сообщает El Confidencial, аргентинец достиг договоренности с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

    Соглашение Месси с «Барсой» будет рассчитано до июня 2023 года.

    Отмечается, что стороны настроены как можно скорее подписать контракт, хотя некоторые финансовые детали еще не согласованы.

    В сезоне 2020/21 Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» в ближайшее время объявит о переходе нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Эту информацию также подтвердил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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