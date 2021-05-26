Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

Полузащитник «Рубина»второй год подряд признан лучшим молодым игроком сезона в российской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

По итогам голосования 20-летний грузинский футболист набрал 145 баллов и опередил ближайшего преследователя Арсена Захаряна из «Динамо» на 60 баллов.

В голосовании по определению победителя участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер».

В минувшем сезоне Кварацхелия провел в РПЛ 23 матча и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.

Напомним, лучшим вратарем сезона в РПЛ был признан голкипер «Локомотива» Гильерме.