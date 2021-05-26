Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

По итогам голосования 20-летний грузинский футболист набрал 145 баллов и опередил ближайшего преследователя Арсена Захаряна из «Динамо» на 60 баллов.
В голосовании по определению победителя участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер».
В минувшем сезоне Кварацхелия провел в РПЛ 23 матча и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.
Напомним, лучшим вратарем сезона в РПЛ был признан голкипер «Локомотива» Гильерме.
🏆 Хвича Кварацхелия вновь признан лучшим молодым игроком!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021
🗣 Победителя в этой номинации определяли главные тренеры клубов #ТинькоффРПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Кварацхелия pic.twitter.com/b3Kpr6qrZz