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    Кызыл-Жар — Атырау прямая трансляция 24.05.2021, смотреть онлайн

    Кызыл-Жар — Атырау: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол
    В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Кызыл-Жар» — «Атырау» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Атырау» — «Кызыл-Жар» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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