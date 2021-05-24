«Наполи» прекратил сотрудничество с главным тренером

Президент «Наполи» Аурелио Де Лауррентис сообщил, что главный тренер командыпокидает свой пост.

«Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Благодарю за труд и желаю успехов, куда бы ты ни отправился. Обнимаю жену и детей», — написал Де Лауррентис в Twitter.

Напомним, «Наполи» не попал в Лигу чемпионов по итогам сезона, сыграв вничью с «Вероной» (1:1) в заключительном туре Серии А. Неаполитанцы в следующем сезоне выступят в Лиге Европы.

Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона 2019/20 с возможностью продления еще на год. В прошлом сезоне «голубые» выиграли Кубок Италии, этот трофей стал первым для Гаттузо в тренерской карьере.