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    Вест Хэм — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 23.05.2021

    Вест Хэм — Саутгемптон: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол АПЛ Вест Хэм Саутгемптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Вест Хэм» — «Саутгемптон» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Вест Хэм» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Хэм»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Саутгемптон.

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