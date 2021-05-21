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    Павлюченко: Играть в Англии и играть в России — это как «Мерседес» и «Жигули»

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    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сравнил уровень футбола в английской Премьер-лиге и российской Премьер-лиге, где он выступал за «Спартак» и «Локомотив».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Район "Арсенал" в Лондоне. Я когда приехал в гости к Андрею Аршавину, вышел из машины, а меня черненькие увидели и сказали: "Чтоб больше ты сюда не приезжал".

    У них же там серьезно — это как "Спартак" и ЦСКА у нас. Они когда меня увидели, гнали меня: "Уезжай отсюда!" Я больше не приезжал в этот район.

    Билялетдинов рассказывал, что у них же тоже "Ливерпуль"... Половина города... Он говорит, когда попал в какой-то паб и болельщики "Ливерпуля" его увидели, думал, его убьют.

    В Англии пожестче, чем в России. У них же футбол — для них это все. Выходишь — и соседи болельщики, и в магазинах все... Потяжелей с этим было.

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    • Они сумасшедшие люди в плане футбола. Я понял, что играть в Англии и играть в России — это как "Мерседес" и "Жигули". Вот у меня спрашивают, где лучше, в Англии или в России. Я говорю: "Ну это примерно как на 'Жигулях', а потом ты пересядешь на Мерседес", — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу "Поз и Кос".

    Интервью с Романом Павлюченко
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