Павлюченко: Играть в Англии и играть в России — это как «Мерседес» и «Жигули»

Бывший нападающий «Тоттенхэма»сравнил уровень футбола в английской Премьер-лиге и российской Премьер-лиге, где он выступал за «Спартак» и «Локомотив».

«Район "Арсенал" в Лондоне. Я когда приехал в гости к Андрею Аршавину, вышел из машины, а меня черненькие увидели и сказали: "Чтоб больше ты сюда не приезжал".

У них же там серьезно — это как "Спартак" и ЦСКА у нас. Они когда меня увидели, гнали меня: "Уезжай отсюда!" Я больше не приезжал в этот район.

Билялетдинов рассказывал, что у них же тоже "Ливерпуль"... Половина города... Он говорит, когда попал в какой-то паб и болельщики "Ливерпуля" его увидели, думал, его убьют.

В Англии пожестче, чем в России. У них же футбол — для них это все. Выходишь — и соседи болельщики, и в магазинах все... Потяжелей с этим было.

Они сумасшедшие люди в плане футбола. Я понял, что играть в Англии и играть в России — это как "Мерседес" и "Жигули". Вот у меня спрашивают, где лучше, в Англии или в России. Я говорю: "Ну это примерно как на 'Жигулях', а потом ты пересядешь на Мерседес", — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу "Поз и Кос".