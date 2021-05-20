Наумов: Сносить «РЖД Арену» — настоящая дурость

Бывший президент «Локомотива»прокомментировал информацию о желанииснести «РЖД Арену» и проводить домашние матчи на стадионе «Лужники».

«Сносить стадион в Черкизове — настоящая дурость. Еще в 2009 году говорил: нужно сделать реконструкцию. И арена очень легко ей поддается. Беседовал с главным архитектором стадиона Дмитрием Бушем, он подтвердил: "Локомотив" легко реанимировать и облагородить. Вся территория площадью 27 га должна работать на клуб, на болельщиков. Но, вероятно, в деле появился чей-то интерес.

11 лет назад уже звучали такие предложения. Метро, инфраструктура, жилые массивы, радиальное шоссе — вкусный кластер, многие еще тогда закидывали удочки, как бы убрать стадион и подмять под себя 27 га. Сейчас продолжают с новой силой. Но место-то для футбола шикарное, намоленное, с большим рыночным потенциалом. Нужно сделать все, чтобы стадион остался и служил клубу.

Ищите, кому это выгодно. Мы не зря хотели сами обустроить столь лакомый кусок и внесли проект на рассмотрение РЖД. Услышали: "Это долго и трудно". Как будто торговый центр, ледовый дворец, гостиница, корты отличались бы по срокам от строительства других аналогичных объектов. По нашим расчетам новая инфраструктура приносила бы ежегодно два миллиарда рублей прибыли. Хватало бы на содержание академии с интернатом и на молодежный футбол, клуб жил бы как самостоятельное акционерное общество. Теперь кто-то захотел сделать то же самое, но не в клубных интересах.

Время покажет. Зубами надо держаться за эту территорию и никому не отдавать», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».