ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнКейн: лучшие варианты для развития карьеры
  • 10:53
    • СМИ: Войнов стал игроком «Динамо»
  • 00:10
    • ПСЖ победил «Монако» в финале Кубка Франции
  • 23:55
    • «Ювентус» одолел «Аталанту» и выиграл Кубок Италии
  • 00:07
    • «Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся в топ-4
    Все новости спорта

    Григорян: Савин потерялся в реальности. Уровень популярности очень сильно опережает уровень его интеллекта

    Футбол ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о бывшем футболисте, а ныне известном блогере Евгении Савине.

    Александр Григорян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Григорян

    «Женя потерялся в реальности. Наверняка он считает, что воспоминания, которые возникли в его возвышенной голове, они реальность. А на самом деле это миф. Ну, Женя, он возвысился.

    Понимаешь, та удача, которая ему подвернулась, как он считает, тот уровень, на который он вышел, очень сильно опережает уровень его интеллекта.

    И вот это противоречие очень опасно. Я его [слова] прочитал и понял, что он просто бредит.

    А на самом деле он перешел ко мне от Аленичева из "Арсенала". Я его укатал, что нужно бросить "Арсенал", прийти ко мне в "Луч" и с "Лучом" выйти в Премьер-лигу. Он об этом не говорит. Мне удалось это сделать. Ведущего нападающего [переманить].

    Он играл с Кутьиным, а под ними Смирнов — это гениальная тройка. Образовав ее и играя в три защитника, Аленичев просто пеплом прошелся по первой лиге. Первым, кто его обыграл, был "Луч" — 3:0. Но надо отдать должное Аленичеву — он с таким же счетом отмазался во Владивостоке.

    Это грандиозная тройка была. И ему [Савину] уходить оттуда — это ж надо было убедить. Это же Владивосток, летать, катастрофа.
    Я его убедил: "У меня ты, блин, забьешь двадцатку". У меня все просто. Схема простая. И я четко понимал, что он способен на это.

    Женька, надо отдать должное, он тоже воин. Это сейчас он такой мажорный. Немножко тренировок провел — не повезло. У него в колене нашли кисту. В начале он жуткие боли испытывал во время тренировок. Но потренировался он совсем немного, потом диагностика, в Москву.

    Все пошло скомкано. Только он пишет, что у него все скомкалось, потому что он связался со мной. Нет. Я думаю, что, если бы не эта киста, я бы за свои слова ответил, потому что он был в прекрасной форме, на своем пике. И я уверен, что он бы забил эти 20 мячей. В принципе, он закончил карьеру из-за этой кисты», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу «Футбольный Хейт».

    Интервью с Александром Григоряном
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия выступит в первой игре ЧМ-2021?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Как быстро Канада сможет завладеть преимуществом?
  • Канада — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Сарагоса» снова удачно сыграет в родных стенах
  • «Сарагоса» — «Кастельон». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сарагоса — Кастельон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.34
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Славия — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 20:10
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры