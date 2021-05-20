Григорян: Савин потерялся в реальности. Уровень популярности очень сильно опережает уровень его интеллекта

Известный российский тренерподелился мнением о бывшем футболисте, а ныне известном блогере

«Женя потерялся в реальности. Наверняка он считает, что воспоминания, которые возникли в его возвышенной голове, они реальность. А на самом деле это миф. Ну, Женя, он возвысился.

Понимаешь, та удача, которая ему подвернулась, как он считает, тот уровень, на который он вышел, очень сильно опережает уровень его интеллекта.

И вот это противоречие очень опасно. Я его [слова] прочитал и понял, что он просто бредит.

А на самом деле он перешел ко мне от Аленичева из "Арсенала". Я его укатал, что нужно бросить "Арсенал", прийти ко мне в "Луч" и с "Лучом" выйти в Премьер-лигу. Он об этом не говорит. Мне удалось это сделать. Ведущего нападающего [переманить].

Он играл с Кутьиным, а под ними Смирнов — это гениальная тройка. Образовав ее и играя в три защитника, Аленичев просто пеплом прошелся по первой лиге. Первым, кто его обыграл, был "Луч" — 3:0. Но надо отдать должное Аленичеву — он с таким же счетом отмазался во Владивостоке.

Это грандиозная тройка была. И ему [Савину] уходить оттуда — это ж надо было убедить. Это же Владивосток, летать, катастрофа.

Я его убедил: "У меня ты, блин, забьешь двадцатку". У меня все просто. Схема простая. И я четко понимал, что он способен на это.

Женька, надо отдать должное, он тоже воин. Это сейчас он такой мажорный. Немножко тренировок провел — не повезло. У него в колене нашли кисту. В начале он жуткие боли испытывал во время тренировок. Но потренировался он совсем немного, потом диагностика, в Москву.

Все пошло скомкано. Только он пишет, что у него все скомкалось, потому что он связался со мной. Нет. Я думаю, что, если бы не эта киста, я бы за свои слова ответил, потому что он был в прекрасной форме, на своем пике. И я уверен, что он бы забил эти 20 мячей. В принципе, он закончил карьеру из-за этой кисты», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу «Футбольный Хейт».