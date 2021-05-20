«Ривер Плейт» выиграл матч в Кубке Либертадорес с полевым игроком в воротах и без замен

Аргентинскийодержал победу над колумбийским «Санта-Фе» (2:1) в матче группового этапа Кубка Либертадорес, несмотря на то, что с первых минут ворота команды защищал полевой игрок.

Из-за вспышки коронавируса тренерский штаб «Ривер Плейт» не смог рассчитывать сразу на 25 футболистов, включая всех четырех голкиперов.

При этом КОНМЕБОЛ запретил «Ривер Плейту» дозаявить голкипера молодежной команды.

Из-за этого место в воротах занял полузащитник Энцо Перес с ростом 177 см. 35-летний футболист совершил 5 сэйвов.

В итоге клуб из Буэнос-Айреса пропустил только один мяч, а Переса признали лучшим игроком матча.

Кроме того, «Ривер Плейту» пришлось играть без замен. В заявку на матч попали лишь 11 игроков.