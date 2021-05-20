«Ривер Плейт» выиграл матч в Кубке Либертадорес с полевым игроком в воротах и без замен

Энцо Перес Фото: twitter.com/RiverPlate
Из-за вспышки коронавируса тренерский штаб «Ривер Плейт» не смог рассчитывать сразу на 25 футболистов, включая всех четырех голкиперов.
При этом КОНМЕБОЛ запретил «Ривер Плейту» дозаявить голкипера молодежной команды.
Из-за этого место в воротах занял полузащитник Энцо Перес с ростом 177 см. 35-летний футболист совершил 5 сэйвов.
В итоге клуб из Буэнос-Айреса пропустил только один мяч, а Переса признали лучшим игроком матча.
Кроме того, «Ривер Плейту» пришлось играть без замен. В заявку на матч попали лишь 11 игроков.
Обзор матча «Ривер Плейт» — «Санта-Фе»