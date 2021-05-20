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    «Ривер Плейт» выиграл матч в Кубке Либертадорес с полевым игроком в воротах и без замен

    Футбол Латинская Америка
    Аргентинский «Ривер Плейт» одержал победу над колумбийским «Санта-Фе» (2:1) в матче группового этапа Кубка Либертадорес, несмотря на то, что с первых минут ворота команды защищал полевой игрок.

    Энцо Перес
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    Энцо Перес

    Из-за вспышки коронавируса тренерский штаб «Ривер Плейт» не смог рассчитывать сразу на 25 футболистов, включая всех четырех голкиперов.

    При этом КОНМЕБОЛ запретил «Ривер Плейту» дозаявить голкипера молодежной команды.

    Из-за этого место в воротах занял полузащитник Энцо Перес с ростом 177 см. 35-летний футболист совершил 5 сэйвов.

    В итоге клуб из Буэнос-Айреса пропустил только один мяч, а Переса признали лучшим игроком матча.

    Кроме того, «Ривер Плейту» пришлось играть без замен. В заявку на матч попали лишь 11 игроков.

    Обзор матча «Ривер Плейт» — «Санта-Фе»
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