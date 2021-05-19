Вест Бромвич — Вест Хэм: смотреть онлайн трансляцию 19.05.2021

В 22:15 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Вест Бромвич» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Вест Хэм»).

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

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