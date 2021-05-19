Уткин призвал «Локомотив» остаться на «РЖД Арене»

Известный блогерпрокомментировал информацию о желаниипроводить домашние матчи на стадионе

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет.

«Я все понимаю. И про пустующие "Лужники", и про то, что "РЖД Арену" невозможно развивать в нынешнем варианте, хотя, оговорюсь, я как-то не обнаруживаю, что развитие стадиона достигло своего пика. И я даже понимаю, что иметь базу в Баковке, а стадион в Черкизово — примерно то же, что жить в Балашихе, а работать в Одинцово. Это просто полярные точки Москвы.

Мало того, стадион "Локомотива" — это место, где меня, пожалуй, наиболее настойчиво ######## [обзывают]. И я от этого грущу, поскольку в годы моей молодости фанаты были креативной веселой средой, хоть и хулиганской. А сейчас ######## [обзывают] почему-то одним и тем же четверостишием и не могут придумать ничего нового и задорного, ну как тут не грустить?

Но при всем при этом Черкизово мое любимое футбольное место Москвы. Больше всего я люблю бывать там. И всегда любил. Это восхитительное место. Оно уютно, оно обустроено. Я хожу туда лет тридцать. И я хочу продолжать ходить смотреть футбол в Черкизово. Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве», — написал Уткин в своем телеграм-канале.